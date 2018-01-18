В Минске задержан таксист, куривший гашиш и продававший его клиентам

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В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий в автомобиле такси после совершения сделки по продаже гашиша был задержан водитель, у которого при себе и в салоне автомобиля было обнаружено и изъято около 32 граммов данного наркотика.

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Как сообщила официальный представитель Фрунзенского РУВД столицы Наталья Оскирко, наркотики были обнаружены в кармане куртки, в подлокотнике и на приборной панели салона автомобиля.

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Известно, что приобретал 33-летний минчанин гашиш через интернет-магазин, употреблял сам и предлагал приобретать своим пассажирам.

Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 328 (незаконный оборот наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров и аналогов) УК, санкции которой предусматривают наказание до 15 лет лишения свободы.

 


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Тэги: гашиш таксист Персона: Наталья Оскирко Город: Минск

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