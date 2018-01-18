Война на уничтожение. Минприроды разворачивает фронт борьбы с борщевиком

В Беларуси разработан план на 2018 год по уничтожению борщевика Сосновского и согласован объем финансирования мероприятий.

Как передает БелаПАН, на пресс-конференции в Минске 18 января заместитель министра природных ресурсов и охраны окружающей среды Александр Корбут сообщил, что сегодня борщевик занимает в Беларуси около 3 тыс. гектаров, из которых 2 тыс. в Витебской области, 1 тыс. — в Минской.

«Самые большие территории, которые необходимо обработать, — это сельскохозяйственные угодья, — сказал он. — В Витебской области это около 114 хозяйств, в Минской — 99 пользователей земель».

На лесные хозяйства Витебской области приходится 16 территорий произрастания борщевика, в том числе 31 гектар территории вокруг Браславских озер. В Городокском лесхозе — это 37 гектаров, Ушачском — 65 и Верхнедвинском — 21. В Минской области борщевик разрастается в лесохозяйствах Борисовского, Логойского, Столбцовского и Клецкого районов.

Замминистра отметил, что за один год полностью уничтожить борщевик невозможно. «Даже если провести за год три-четыре мероприятия по механической борьбе с ним, это не поможет, — сказал он. — Химический способ борьбы с этим растением более эффективен. Сегодня уже есть экологически безопасные химикаты, которыми можно обрабатывать территории».

Однако, пояснил он, после обработки территории, она дальше должна быть вовлечена в хозяйственный оборот, иначе на пустующей земле борщевик снова разрастется. «Его семена сохраняют в земле жизнеспособность более 10 лет», — пояснил Корбут.

«Задача у нас максимально уменьшить территории произрастания борщевика и не допустить его дальнейшее распространение», — заключил он.

Борщевик Сосновского завезен и культивирован на территории Беларуси в конце 40-х годов ХХ века как высокоурожайное кормовое растение. Однако оказалось, что растение легко дичает, постепенно засевая берега водоемов, пустыри, обочины дорог, необрабатываемые участки полей. В городской черте борщевик поселяется в рекреационных зонах, парках, скверах. Все части растения содержат фурокумарины — вещества, резко повышающие чувствительность организма к ультрафиолетовому излучению. Наиболее высоко содержание фурокумаринов в семенах и корнях борщевика. Соприкосновение со стеблями, листьями, цветками растения приводит к сильным ожогам и долго не заживающим язвам.

На снимке — обработка зарослей борщевика гербицидами.