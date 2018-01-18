В ночь на субботу в Беларуси могут не работать банковские карточки

Банковские карточки могут не работать в Беларуси в ночь на субботу, 20 января, сообщает ОАО «Банковский процессинговый центр» (БПЦ).

Это связано с тем, что 20 января с 03:00 до 04:00 БПЦ будет проводить технологические работы по модернизации комплекса обработки авторизационных запросов в режиме реального времени.

В этот промежуток времени возможны перерывы в обслуживании держателей карточек банков, пользующихся услугами центра, а также в сети организаций торговли (сервиса), пунктов выдачи наличных, устройств самообслуживания, банкоматов, обслуживаемых банками, подключенными к аппаратно-программному комплексу центра.

ОАО «Банковский процессинговый центр» было создано в 2002 году ведущими банками страны. Обслуживает более 9,7 млн карточек, к нему подключены свыше 76 тыс. организаций торговли и сервиса, 116,3 тыс. платежных терминалов, 3,1 тыс. банкоматов и более 2,7 тыс. инфокиосков.