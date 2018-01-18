Видеофакт. Колумбийцы привезли в Европу 750 кг упакованного в ананасы кокаина

Полицейские из Португалии и Испании в ходе совместного рейда конфисковали 750 килограммов кокаина, спрятанных в свежих ананасах. Партия наркотиков прибыла из Южной Америки, сообщает портал segodnya.ua.

Наркотик был упакован в цилиндрические брикеты, залит желтым воском и помещен в вычищенные шкурки от фруктов.

В ходе операции задержаны девять человек. Возглавляли группировку двое братьев из Колумбии. Операция состоялась в рамках расследования, которое ведется с апреля 2017 года.

Также полицейские обнаружили лабораторию, где кокаин смешивали с добавками перед продажей.

Напомним, в конце 2017 года полиция Испании обнаружила огромную партию кокаина и ликвидировала испано-британскую организацию по торговле наркотиками, которую она назвала «одной из самых активных в Европе».

Ранее правоохранители Испании и Германии провели совместную операцию по изъятию 1109 кг кокаина в городе Севилья. Наркотик перевозился из Латинской Америки в контейнере под видом строительных материалов.

Также испанская полиция провела международную операцию и задержала судно, перевозившее 3,8 тонн кокаина.