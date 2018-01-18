Названы самые религиозные страны, Беларусь — в конце списка

Звание самой религиозной страны мира делят пять государства — Эфиопия, Малави, Нигер, Шри-Ланка и Йемен. Верующими себя называет 99% населения этих стран.

Таков результат опросов, проведенных WIN/Gallup International в 2008, 2009 и 2015 годах. Результаты исследования публикует британское издание The Telegraph.

Самая распространенная религия в Эфиопии — христианство (порядка 60%), вторая по популярности — ислам (чуть более 30%), незначительная часть населения является последователями местных культов.

В Малави половина населения придерживается аборигенных культов, вторую половину делят между собой христианство (40%) и ислам (10%).

В Нигере господствующая религия — ислам (порядка 80% населения), чуть более 10% жителей — христиане, последователей африканских культов — примерно 7%.

Основная религия Шри-Ланки — буддизм, последователями которого является более 70% населения. Оставшееся население делят между собой индуизм (12%), ислам (10%) и христианство (8%).

В Йемене фактически все население — мусульмане.

В Беларуси, согласно данным исследования, верующими себя называют 34% населения.

Самой атеистичной страной назван Китай, где верующими себя считает только 7% населения.