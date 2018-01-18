Дарья Домрачева заняла четвертое место в спринте на этапе Кубка мира в Антхольце

Женским спринтом стартовал 18 января в итальянском Антхольце шестой этап Кубка мира по биатлону.

Победительницей гонки стала Тириль Экхофф из Норвегии, второе место заняла Лаура Дальмайер (+12,0) из Германии, третье — Вероника Виткова (+20,6) из Чехии. Вся призовая тройка прошла огневые рубежи без промахов.

Дарья Домрачева допустила один промах на стрельбе стоя и проиграла лидеру 23 секунды, заняв четвертое место.

В очковую зону попали еще две белорусские биатлонистки: Надежда Скардино стала 28-й (0+1; +1:33,5), Надежда Писарева — 36-й (0+1; +1:50.2).

Динара Алимбекова с нулевым в графе «промахи» заняла 43-е место (+1:56,2), Ирина Кривко заработала четыре штрафных круга (3+1) и показала итоговое 83-е место (+3:13,7).

Всего в гонке приняли участие 103 биатлонистки.