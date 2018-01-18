Назарбаев поставил десять задач для вхождения Казахстана в число лидеров нового мира

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев в очередном послании народу этой страны поставил задачи, которые надо решить для «успешной навигации и адаптации» в мире Четвертой промышленной революции.

«Новый технологический уклад, все больше завладевающий миром, кардинально меняет привычную жизнь людей, — отметил глава государства. — С закатом эпохи «нефтяного изобилия» Казахстану, как и другим государствам, требуется новое качество развития. Глобальные тренды показывают, что оно должно основываться, прежде всего, на широком внедрении элементов Четвертой промышленной революции. При этом, уверен Назарбаев, для вхождения в число лидеров нового мира у этой центрально-азиатской страны есть все необходимое: опыт успешного преодоления кризисных периодов, стабильная экономика и уважительное отношение в мире, что подтвердили проведение международной специализированной выставки «ЭКСПО-2017» и вступление Казахстана на правах непостоянного члена в состав Совета безопасности ООН — первым из государств Центральной Азии.

Но достижения сами по себе являются не гарантией завтрашних успехов, подчеркнул Назарбаев, а базой для дальнейшего развития и роста. И призвал сделать особый упор на технологическое наращивание, для достижения которого надо выполнить десять задач.

Индустриализация должна стать флагманом внедрения новых технологий. Ориентир — на обрабатывающий сектор с высокой производительностью труда, но с большей инновационностью. «Цифровая эпоха» в казахстанской промышленности наступит тогда, когда для предприятий страны будут разработаны и апробированы новые инструменты, направленные на модернизацию и стимулирование трансферта технологий. Следует в пилотном порядке оцифровать несколько промышленных производств. Глава государства также поручил уделить особое внимание развитию собственной экосистемы инноваторов, создавая ее вокруг «Назарбаев Университета» и Международного технопарка IT-стартапов. В поддержку им необходимо законодательство, стимулирующее спрос на новые технологии со стороны реального сектора экономики, согласованная политика по трудоустройству рабочей силы, высвобождаемой вследствие цифровизации экономики. Назарбаев дал задание начать разработку третьей пятилетки индустриализации, посвященной становлению промышленности «цифровой эпохи».

Вторая задача касается развития ресурсного потенциала. Президент Казахстана призвал критически переосмыслить организацию сырьевых индустрий и сами подходы к управлению природными ресурсами. Важно повысить требования к энергосбережению предприятий, экологичности и эффективности работы поставщиков энергии. Руководителям регионов нужно принять меры по современной утилизации и переработке технических и бытовых отходов с вовлечением в этот процесс бизнеса.

Следующее направление, требующее кардинальной переориентации для выхода на мировые рынки, — агропромышленный комплекс. Ключевую роль тут должны сыграть выпускники аграрных вузов, которые «реально будут работать в АПК или заниматься научной деятельностью», подчеркнул в своем послании Назарбаев. Неэффективные субсидии будут направлены на удешевление банковских кредитов.

Четвертая задача — повышение эффективности транспортно-логистической инфраструктуры. Внедрение цифровых ноу-хау должно обеспечить взаимодействие всех звеньев логистики. Ежегодные доходы от транзита в 2020 году нужно довести до 5 миллиардов долларов США. Следует внедрить интеллектуальную транспортную систему, увеличить объем средств на ремонт местных автодорог до 150 миллиардов тенге. Внедрять современные технологии Назарбаев поручил также в жилищном и коммунальном секторах. В 2030 году на каждого казахстанца должно приходиться 30 квадратных метров жилья (сейчас — 21). Достижение этой цели обеспечат «новые методы строительства, современные материалы, принципиально иные подходы в проектировании зданий и планировании городской застройки». Все объекты инфраструктуры должны быть оснащены системами интеллектуального управления.

Еще одна задача — «перезагрузка» финансового сектора. «Нацбанку и Правительству следует совместно решить вопрос обеспечения долгосрочным кредитованием бизнеса по ставкам, учитывающим реальную рентабельность в отраслях экономики», заявил глава государства.

Основой модернизации призван стать человеческий капитал. С 2019 года в детских садах будут внедрены единые стандарты программ, развивающие социальные навыки и навыки самообучения. В 2021 году планируется завершить переход на новые формы среднего образования. На базе дворцов школьников будет создана сеть детских технопарков и бизнес-инкубаторов. Вузовскую науку он поручил развивать с приоритетом на исследования в металлургии, нефтегазохимии, АПК, био- и IT-технологиях. «К сфере образования пора относиться как к отдельной отрасли экономики со своими инвестиционными проектами и экспортным потенциалом», — отметил Назарбаев.

В сфере здравоохранения запланирован переход «от малоэффективной и затратной для государства диспансеризации к управлению основными хроническими заболеваниями с применением дистанционной диагностики, а также амбулаторного лечения». Будет создан научный онкоцентр, разработана новая редакция кодекса «О здоровье народа и системе здравоохранения».

В качестве резерва экономического роста в послании президента названы безработные и самозанятые. Для этого следует максимально упростить процесс регистрации самозанятых и внедрить электронную биржу труда, соответствующий закон будет принят уже к 1 апреля этого года. Государство усилит меры господдержки для нетрудоспособных граждан и с 1 июля 2018 года введет госпособия для родителей, осуществляющих уход за совершеннолетними инвалидами I группы с детства.

Восьмая задача посвящена повышению эффективности госуправления. «Важно ускорить принятие закона, направленного на дальнейшее дерегулирование бизнеса», говорится в тексте послания. Предприниматели должны получать господдержку по принципу «одного окна», а отдельные госуслуги — по принципу «одного заявления». Правительству поручено подготовить новый пакет системных мер по выводу бизнеса из тени, а также ускорить приватизацию, расширив ее план за счет подведомственных организаций госорганов. Отдельной строкой говорится о продолжении превентивной борьбы с коррупцией, усилении верховенства закона.

Кроме того, Назарбаев заявил о необходимости дальнейшего превращения Астаны в эталонный образец так называемого SmartCity и распространении его опыта на регионы. «Умные города» призваны стать «локомотивом» регионального развития.

Фото: akorda.kz