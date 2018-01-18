Минский таксист за перевозку пакистанцев к границе осужден на три года колонии

Минский таксист приговорен к трем годам лишения свободы с конфискацией имущества. Такое наказание 47-летнему жителю столицы назначил суд Оршанского района и Орши за содействие двум пакистанцам в незаконном выезде за границу.

Как сообщает БелаПАН со ссылкой на Государственный пограничный комитет Беларуси, у таксиста была предварительная договоренность с одним из бывших пассажиров — организатором канала нелегальной миграции — о том, что он будет за вознаграждение оказывать услуги по перевозке иностранцев. В марте 2017 года минчанин взялся за перевозку двух граждан Пакистана из Минска до Москвы. Но увидев, что в их паспортах отсутствуют российские визы, согласился довезти мигрантов лишь до границы с Россией — в Дубровенский район Витебской области. Пассажиры заплатили ему за доставку 1.000 долларов США, часть из которых таксист, как договаривались, отправил банковским переводом организатору в Украину.

В ходе следствия выяснилось, что иностранцы прибыли в Беларусь на законных основаниях — получив приглашение на учебу от Гродненского государственного аграрного университета в 2016 году. Но намеревались не учиться, а нелегально перебраться в Германию с территории России.

Свою вину минчанин признал полностью.