Исполнительный супервайзер «Евровидения» обсудил в Минске ход подготовки к детскому конкурсу песни

Исполнительный супервайзер детского и взрослого конкурсов песни «Евровидение» Юн Ула Санн 18 января посетил Беларусь, сообщает БелаПАН со ссылкой на пресс-службу Белтелерадиокомпании.

Несколько встреч с его участием прошли в рамках подготовки к международному детскому конкурсу песни «Евровидение», который в этом году состоится в Минске.

В первой половине дня Санн встретился с заместителем премьер-министра Василием Жарко. Затем он посетил спортивный комплекс «Минск-Арена», который рассматривается как одна из площадок для проведения нынешнего песенного форума.

Также состоялась встреча Санна с председателем Белтелерадиокомпании Геннадием Давыдько, руководителями структурных подразделений и творческой группой детского «Евровидения-2018».

«Белтелерадиокомпания начала работу по подготовке к детскому «Евровидению-2018» еще в прошлом году, но нынешний руководитель конкурса приехал к нам с визитом впервые, — рассказал заместитель главы Белтелерадиокомпании Иван Эйсмонт. — Сегодня мы обсуждали соглашение, которое будет подписано Европейским вещательным союзом и нашим медиахолдингом, а также финансовые, организационные и творческие вопросы. Это первая выездная встреча, но в дальнейшем подобные визиты станут более регулярными».

Он также сообщил, что в феврале в Минск приедут представители наблюдательного совета «Евровидения» — руководители делегаций шести стран-участниц и руководство Европейского вещательного союза (ЕВС), с которыми представители Белтелерадиокомпании обсудят организацию финала детского песенного форума в подробностях.

Напомним, международный детский конкурс песни «Евровидение-2018» пройдет в ноябре. Организатором и координатором всех мероприятий конкурса в Минске выступает Национальная государственная телерадиокомпания как единственный в стране член ЕВС.

На снимке — во время встречи в Белтелерадиокомпании. Фото из социальных сетей