Визит Назарбаева в США: контракты на 7 млрд. долларов и глобальные инициативы в рамках Совбеза ООН

В рамках визита президента Казахстана Нурсултана Назарбаева в США подписано более 20 документов об инвестиционном и торгово-экономическом сотрудничестве с крупнейшими финансовыми институтами Соединенных Штатов и всемирно известными компаниями (в частности, Boeing, GE Transportation, GE Digital, Chevron ) на сумму около семи миллиардов долларов.

Нурсултан Назарбаев провел встречу с деловыми кругами США и пригласил их к сотрудничеству в различных отраслях экономики. Он рассказал о мерах по созданию благоприятных условий для ведения бизнеса в Казахстане и особо отметил успехи в развитии транзитного потенциала своей страны.

В Белом доме состоялась встреча Назарбаева с президентом США Дональдом Трампом. Глава Казахстана заявил о намерении поднять казахстано-американские отношения на уровень расширенного стратегического партнерства. Американский президент высоко оценил уровень взаимоотношений между двумя странами. Оба лидера осудили распространение оружия массового уничтожения, включая незаконные ядерные и ракетные программы КНДР. Трамп отметил важность Казахстана в усилиях по денуклеаризации Корейского полуострова и поблагодарил Назарбаева за поддержку американской стратегии в Южной Азии, включая усилия в Афганистане, помощь в области логистики и доступа для вооруженных сил США.

Визит Нурсултана Назарбаева в США связан также с председательством этой страны в Совете Безопасности ООН, которое перешло к ней с 1 января 2018 года. Центральным вопросом своего председательства Казахстан считает принятие Совбезом документа по Центральной Азии и Афганистану. Гуманитарному аспекту афганской стратегии Казахстан уделяет особое внимание в условиях, когда прежние методы по нормализации ситуации доказали свою неэффективность: военные операции завершаются пораженческим выводом контингента, а бесконечные вливания астрономических сумм в экономику Афганистана при высочайшем уровне коррупции в стране являются лишь бесполезными тратами.

По убеждению казахстанских властей, для прекращения войны в Афганистане необходимо в первую очередь воспитать новое поколение, которое умеет жить в мире без войны. Семь лет назад Казахстан запустил программу бесплатного обучения афганских студентов в своих ВУЗах. Часть из них уже отучились, вернулись на родину и сейчас работают инженерами, дипломатами и врачами. С позиции члена Совета Безопасности Казахстан имеет шанс обратить внимание других участников ООН именно на гуманитарный аспект урегулирования афганского кризиса.

Но список наболевших вопросов Большой Центральной Азии не исчерпывается только Афганистаном. Здесь целый клубок застарелых проблем: аспекты продовольственной и энергетической безопасности, вопросы водопользования и так и не определенных до конца границ. Поэтому попытка разработки и принятия отдельного документа по центральноазиатской проблематике, инициируемая на уровне Совета Безопасности ООН, для региона является знаковым событием. Предлагается также ответить на террористические вызовы созданием глобальной антитеррористической коалиции под эгидой ООН, а также перечислять всем странам — членам ООН один процент от своего оборонного бюджета в специальный Фонд по финансированию борьбы с нищетой, голодом и изменением климата.

Фото: akorda.kz