Экс-директор «Витьбы» снова задержан — по подозрению в крупных хищениях

Бывший генеральный директор коммунального производственного унитарного предприятия «Кондитерская фабрика «Витьба» снова задержан, сообщила БЕЛТА официальный представитель управления Следственного комитета по Витебской области Светлана Сахарова.

В мае прошлого года в отношении директора предприятия было возбуждено уголовное дело — он подозревался в хищении топлива путем злоупотребления служебными полномочиями. Его отстранили от должности, несколько дней он провел под стражей. «Но два месяца назад, — пояснила Светлана Сахарова, — предварительное расследование по делу было приостановлено в связи с назначенной Следственным комитетом проверкой финансово-хозяйственной деятельности предприятия».

Эта проверка, которую проводило управление ведомственного контроля Витебского облисполкома, выявила дополнительные обстоятельства, на основании которых расследование возобновлено. Возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.424 УК — злоупотребление властью или служебными полномочиями». Причем вскрытые факты на этот раз связаны с хищениями в крупном размере.

Бывший директор (трудовой контракт с ним расторгнут в начале декабря) находится в статусе подозреваемого. Утром 18 января суд Октябрьского района Витебска признал увольнение экс-руководителя законным, вскоре после этого мужчину задержали. Экс-руководитель не признает результатов проведенной проверки.