КХЛ: минское «Динамо» проиграло «Куньлуню» и почти лишилось шансов сыграть в плей-офф

Четвертое поражение подряд потерпело минское «Динамо» в чемпионате Континентальной хоккейной лиги. 18 января на своей площадке команда Горди Дуайера со счетом 1:3 (0:1, 1:2, 0:0) проиграла одному из аутсайдеров Восточной конференции китайскому «Куньлуню» и практически потеряла шансы на выход в плей-офф.

Шайбы забросили:

у хозяев — Джастин Фонтейн (36.32, без вратаря, ассистенты — Дмитрий Коробов, Марк-Андре Граньяни);

у гостей — Жильбер Брюле (3.52, в большинстве, Джесси Блэкер), Кори Кейн (37.56, Брэндон Ип, Павел Воробей), Кайл Чипчура (38.34, Жильбер Брюле).

Штрафное время: 12 — 12 (Скилли, 0.36, Лисовец, 3.20, Буйницкий, 5.03, Денисов, 8.10 (4 мин.), Коробов, 10.17 — Ярвинен, 0.36, 49.22, Дефацио, 0.36, Кейн, 18.07, 51.53, Воробей, 30.19).

Встреча соперников 16 ноября в Китае завершилась победой «Динамо» (2:0).

После 51 матча команда Дуайера с 64 очками занимает 10-е место в таблице Западной конференции (17 побед в основное время, 1 — в овертайме, 4 — по буллитам, 2 поражения в овертайме, 1 — по буллитам, 26 — в основное время, разница шайб 97-115). Отставание от зоны плей-офф составляет 11 очков.

Бомбардиры (гол+пас): Граньяни — 30 (5+25), Хауден — 29 (15+14), Фонтейн — 25 (10+15), Скилли — 20 (10+10), Степанов — 14 (6+8), Лингле — 14 (4+10), Ковыршин, Павлович — по 11 (7+4), Китаров — 11 (5+6), Шарангович — 10 (4+6), Коробов — 10 (2+8), Лисовец — 8 (4+4), Кулаков — 6 (3+3), Шинкевич — 6 (1+5), Матерухин — 5 (0+5), Буйницкий — 4 (3+1), Дрозд, Хенкель — по 4 (1+3), Знахаренко, Осипов — по 3 (0+3), Когалев — 2 (2+0), Волков, Денисов, Клинкхаммер — по 2 (1+1), Устиненко — 2 (0+2), Гаврус, Дюков, Карабань, Парфеевец — по 1 (0+1).

Следующий матч «Динамо» проведет 20 января на открытом воздухе в Риге против местных динамовцев. Затем три заключительные домашние встречи: 22 января с «Адмиралом» из Владивостока, 25-го — с братиславским «Слованом», 27 февраля — с рижским «Динамо». Последний поединок белорусский клуб проведет 1 марта на выезде против «Слована». Месячная пауза в конце января — феврале связана с хоккейным турниром на зимних Олимпийских играх в Южной Корее.

Фото: hcdinamo.by