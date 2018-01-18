Ученые: избыток соли в пище приводит к слабоумию

Группа ученых провела ряд исследований и пришла к выводу, что люди, которые любят принимать в пищу очень соленую еду рискуют ухудшить показатель своих умственных способностей. По мнению специалистов соль, способствует развитию у человека слабоумия.

Как , сообщает портал wordyou.ru, исследователям удалось выяснить, что повышенное количество соли в еде способствует уменьшению в организме такого химического соединения, как оксид азота. Известно, что молекулы этого соединения крайне необходимы для нормальной работы клеток головного мозга, а самое главное — способствуют активной жизнедеятельности сердца человека.

Прежде, чем сделать такое заключение специалисты провели несколько экспериментов на лабораторных грызунах. Мышам в пищу добавляли огромное количество соли. Ее было столько, что она превышала норму данных животных в 8-16 раз. Уже через 14 дней у грызунов стали отмечать некоторые перемены. Количество крови, поступающей к головному мозгу, существенно уменьшилось, повысились показатели давления. Также у испытуемых ухудшилась память и реакция.

Затем специалисты сопоставили состав микрофлоры у грызунов, которые принимали участие в эксперименте с теми, что питались обычной едой. В итоге удалось установить, что у «отупевших» мышей в тонком кишечнике образовывается огромное количество определенных иммунных клеток, которые и препятствуют появлению в организме моноокиси азота. Эта важная сигнальная молекула «дирижирует» самыми разными процессами. В том числе — расширением и сужением сосудов.

Может, совсем отказаться от соли? Ни в коем случае, говорят ученые. Содержащиеся в ней натрий и хлор необходимы для нервных клеток, мышц, системы пищеварения и других органов. Просто нужна умеренность.

Фото: ruszdorove.ru