В Рио автомобиль въехал в группу пешеходов на набережной Копакабана

41-летний Антониу Алмейда, страдающий эпилепсией, въехал в группу пешеходов на набережной Копакабана в Рио-де-Жанейро.

Как сообщается, в результате наезда пострадали 14 человек. К сожалению, есть и жертва — от полученных травм скончался восьмилетний ребенок.

Водитель признался полицейским, что является эпилептиком. В его автомобиле были обнаружены медикаменты. Пока не известно, стал ли недуг причиной, по которой водитель потерял управление.

Отметим, что набережная Копакабана является одной из самых востребованных у туристов.