Появилось видео из школы в Улан-Удэ, на которую произошло вооруженное нападение

Второй на этой неделе вопиющий случай произошел в российской школе. Общество еще не перестало говорить о нападении на учебное заведение в Перми, как появилась новая тема для обсуждения.

Как сообщили в региональном управлении Следственного комитета, нападение произошло в военном поселке Сосновый бор в Улан-Удэ ранения получили пять человек, включая учителя и одного из нападавших, который был задержан.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на министра здравоохранения республики Дамбинима Самбуева, трое детей находятся в тяжелом состоянии, двое — в состоянии средней степени тяжести.

Так, отмечается, что утром 19 января девятиклассник «с топором напал на учеников седьмого класса, а затем при помощи бутылки с воспламеняющейся жидкостью поджог учебное помещение».

Информацию об одном злоумышленнике подтвердили в пресс-службе УМВД Республики Бурятия: «Один из учащихся школы совершил поджог учебного класса и ранил семиклассников и преподавателя русского языка. Подозреваемый, ученик 9-го класса, был задержан сотрудниками полиции».

Впрочем, российские СМИ пишут, что нападавших было несколько. В частности, РИА «Новости» отмечает, что злоумышленники проникли в школу, надели маски, после чего открыли дверь в кабинет, где шел урок, бросили туда зажигательную смесь и начали наносить удары выбегавшим.

В результате трое семиклассников получили колото-резаные раны, у учительницы - открытая черепно-мозговая травма.

Возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на убийство двух и более лиц, совершенное в отношении малолетних».