Появилось видео из школы в Улан-Удэ, на которую произошло вооруженное нападение
Так, отмечается, что утром 19 января девятиклассник «с топором напал на учеников седьмого класса, а затем при помощи бутылки с воспламеняющейся жидкостью поджог учебное помещение».
Информацию об одном злоумышленнике подтвердили в пресс-службе УМВД Республики Бурятия: «Один из учащихся школы совершил поджог учебного класса и ранил семиклассников и преподавателя русского языка. Подозреваемый, ученик 9-го класса, был задержан сотрудниками полиции».
Впрочем, российские СМИ пишут, что нападавших было несколько. В частности, РИА «Новости» отмечает, что злоумышленники проникли в школу, надели маски, после чего открыли дверь в кабинет, где шел урок, бросили туда зажигательную смесь и начали наносить удары выбегавшим.
В результате трое семиклассников получили колото-резаные раны, у учительницы - открытая черепно-мозговая травма.
Возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на убийство двух и более лиц, совершенное в отношении малолетних».
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