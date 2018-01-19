Приемная дочь Вуди Аллена обвинила режиссера в изнасиловании

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В эфире телеканала CBS Дилан Фэрроу, приемная дочь известного кинорежиссера Вуди Аллена, рассказала о событиях, которые, по ее словам, происходили четверть века назад в загородном доме ее матери.

Это не первое откровение Фэрроу. Ранее Аллен назвал ее обвинения в свой адрес «безумными». Дилан утверждает, что ее приемный отец лжет и ей тяжело слышать его голос. Накануне Вуди Аллен опубликовал заявление, в котором снова отверг все обвинения.

По словам режиссера, семья Фэрроу «цинично воспользовалась движением Time’s Up».

 


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Тэги: #MeToo Персона: Вуди Аллен Дилан Фэрроу

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