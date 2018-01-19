Сегодня в Беларуси ожидается метель

В пятницу, 19 января, в Беларуси будет облачная погода. На большей части территории страны выпадет снег, мокрый снег. В отдельных районах метель.

По данным Белгидромета, на отдельных участках дорог гололедица. Ветер переменных направлений порывистый, по юго-западу местами сильный порывистый. Максимальная температура воздуха -4.. +1°C.

В столице вероятность снега составляет 80-90%, слабая метель. На отдельных участках дорог гололедица. Ветер переменных направлений порывистый. Температура воздуха утром -2..-3°C, днем -1..-3°C, вечером -2..-4°C.