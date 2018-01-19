Мирный и Освальд проиграли во втором круге парного разряда Australian Open

Максим Мирный (39-е место в парном рейтинге АТП) и австриец Филипп Освальд (44) не смогли выйти в 1/8 финала открытого чемпионата Австралии по теннису.

19 января во втором круге они проиграли американским братьям-близнецам Бобу и Майку Брайанам (12; 6-й номер «посева») — 7:6 (7:5), 4:6, 4:6. В заключительном гейме Мирный и Освальд вели 30:0 на подаче соперников, но затем уступили в четырех розыгрышах подряд, пишет БелаПАН.

В стартовом матче белорусско-австрийский дуэт взял верх над итальянцем Томасом Фаббьяно (498) и Дуди Села из Израиля (174) — 7:6 (7:5), 3:6, 7:6 (7:4).

В 2007 году Мирный дошел до финала турнира (со шведом Йонасом Бьоркманом), а в прошлом сезоне также выбыл во втором круге (с филиппинцем Тритом Хеем).

Во втором круге женского парного разряда (1/16 финала) белорусская теннисистка Лидия Морозова (65) и голландка Лесли Керкхове (70) проиграли «посеянным» под восьмым номером Су-Вэй Се (Тайвань, 34) и Шуай Пэн (Китай, 10) — 4:6, 1:6. В первом раунде Мороза и Керкхове победили украинку Людмилу Киченок (50) и японку Макото Ниномия (39) — 7:6 (7:4), 6:2.

Накануне в третий круг женского одиночного разряда впервые в карьере вышла Александра Саснович (56). В 1/32 финала она была сильнее Мирьяны Лучич-Барони из Хорватии (30) — 6:3, 6:1. Теперь Саснович предстоит встреча с восьмой ракеткой мира француженкой Каролин Гарсия.