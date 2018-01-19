В Украине нашли залежи золота

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Золоторудное месторождение с прогнозируемым объемом 2,4 тонны обнаружили геологи в Раховском районе на Закарпатье.

В Украине нашли залежи золота

Фото pixabay.com

В Государственной службе геологии и недр Украины сообщили, что на основе проведенных ранее буровых, горных и лабораторных работ Раховского геолого-поисковой партии Львовской геолого-разведывательной экспедиции выполнена оценка прогнозных ресурсов золота рудных тел Билопотикского рудопроявления в количестве 2,4 тонны, пишет УНН.

«Эти результаты подтверждают перспективность дальнейших геологоразведочных работ на рудопроявах Раховского рудного района, направленных на подготовку объектов для привлечения инвестиций и перевода их в ранг золоторудных месторождений», — говорится в сообщении ГП «Захидукргеология».


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Тэги: Украина золото

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