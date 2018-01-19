Снято секс-видео в поддержку ульяновских курсантов. Отличились сотрудники МЧС

В сети появилось видео, снятое сотрудниками МЧС. Ролик выпущен в поддержку курсантов Ульяновского института гражданской авиации.

Интернет уже не первый день бурлит по поводу достаточно фривольного видео на песню Satisfaction, которое записали ульяновцы: общество разделилось — одни требуют немедленно отчислить героев ролика, за дискредитацию, а другие просто смеются и говорят, что запретительными мерами добиться ничего нельзя.

Какое продолжение получит эта история пока не ясно, но в защиту курсантов вступились их коллеги.

На опубликованном ролике молодые люди в нижнем белье и футболках и куртках с надписью «МЧС России» сняли свою версию пародийного видео под песню Satisfaction в поддержку курсантов Ульяновского института гражданской авиации.