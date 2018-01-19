Власти вновь окажут помощь ОАО «Камволь»

Правительство в очередной раз окажет господдержку ОАО «Камволь» на основании постановления Совета министров № 33 от 17 января, опубликованного сегодня на Национальном правовом интернет-портале.

Документом установлено «осуществить в 2018 году за счет средств республиканского бюджета, предусмотренных на прочие вопросы в области промышленности, строительства и архитектуры, уплату ОАО «Сберегательный банк «Беларусбанк» ежемесячно 100% ставки по кредитам, предоставленным открытому акционерному обществу «Камволь», пишет БелаПАН.

Помощь оказывается в соответствии с указом № 510 от 14 января 2013 года, согласно которому банк выделил предприятию кредит в 55,8 млн евро на реализацию инвестиционного проекта модернизации производственного корпуса с размещением высокопроизводительного оборудования по выработке 6 млн погонных метров камвольных тканей в год и строительством автономного энергоисточника.

В 2017 году правительство предоставило гарантии «Беларусбанку» в погашении остатка задолженности по кредитам, выданным им «Камволю». Также согласно указу от 12 апреля 2017 года ОАО «Камволь» предоставлена отсрочка по погашению задолженности перед бюджетом по государственным гарантиям, уплаченным по кредиту «Беларусбанка». Отсрочка действует до 31 декабря 2021 года.

Александр Лукашенко, посещая предприятия 8 декабря прошлого года, положительно оценил результаты модернизации «Камволя» и поручил нарастить объемы производства тканей до 7-8 млн погонных метров в год.

«Создано хорошее производство, которым вы и я, может быть, будем довольны. Но это еще будущий год. Думаю, вы справитесь и выйдете на те темпы и объемы к концу года, которые мы планируем достичь через два года, по производству 6 млн погонных метров ткани. Но 6 млн — это не предел даже на этом производстве. Минимум 7 млн, а может быть, и 8 млн — потом посмотрим — в этих стенах, с этих машин, на этом производстве мы должны получить», — считает Лукашенко.

Он пояснил, что решение о модернизации в ОАО «Камволь» было принято по двум причинам. «Первое — здесь работали и работают люди. Значит, они должны иметь работу. Поэтому была начата модернизация этого производства. Во-вторых, нельзя было потерять школу — то, что мы умеем делать. Я считаю, это преступление, если государство умеет что-то производить, а потом это похоронит. Это плохой знак и плохой памятник для той власти», — подчеркнул официальный лидер.

Лукашенко отметил, что у него пока нет окончательного мнения, удовлетворен он этой работой или нет. «Я несколько раз откладывал посещение вашего предприятия с целью знакомства с окончательной модернизацией. Но сегодня подумал о том, что, наверное, вы ее уже закончили и пора на нее посмотреть, — сказал он. — По вашему состоянию понимаю, что вы еще не совсем довольны этим производством. Это правильно. Потому что мы окончательно не сделали то, что будет через год. Вот через год можно будет сказать, что это устоявшееся предприятие, которое производит хорошие ткани, они продаются на мировых рынках, и вы получаете нормальную зарплату. Мы еще в начале пути».