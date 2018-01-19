Назарбаев: Трамп предложил перенести переговоры по Украине из Минска в другое место

Переговоры об урегулировании конфликта на востоке Украины могут быть перенесены из Минска в другое место, заявил 18 января президент Казахстана Нурсултан Назарбаев на пресс-конференции по итогам заседания Совета безопасности ООН в Нью-Йорке.

По его словам, такое предложение прозвучало из уст президента США Дональда Трампа. «Минск-1 застопорился, в тупике», — сказал Назарбаев и добавил, что «вообще это первоначально должно было быть в Казахстане».

16 января казахстанский лидер прибыл в США с официальным визитом, в рамках которого встретился с Трампом.

«Договорились, что в этом направлении будем работать», — сообщил Назарбаев. Одним из основных вопросов, по его словам, может стать введение «голубых касок» в Донецк и Луганск, сообщает сайт телерадиокомпании «Немецкая волна».

Очередные переговоры трехсторонней контактной группы об урегулировании ситуации в Украине состоялись в Минске 18 января, пишет БелаПАН.