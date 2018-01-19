Радьков: «Белая Русь» не борется за власть

В основе создания и развития РОО «Белая Русь» лежит «приверженность политическому курсу Александра Лукашенко», заявил председатель организации Александр Радьков, выступая на третьем съезде организации 19 января в Минске.

«Эта идея объединяет на сегодня около 170 тысяч его активных последователей и сторонников», — подчеркнул он.

Структура «Белой Руси», по словам Радькова, «соответствует понятиям западных политиков об организациях, участвующих в выборах». Так, отметил он, активисты организации являются членами Совета Республики, депутатам Палаты представителей, местных советов, пишет БелаПАН.

«Это позволяет объединению постоянно находиться в живом контакте с людьми», — заявил Радьков.

По оценке специалистов, сообщил он, «Белая Русь» сегодня является единственной общественной организацией, которая проводит системную работу по развитию гражданского общества.

Наиболее активные представители организации, отметил глава «Белой Руси», вносятся в кадровый резерв. Эти активисты являются «политически в команде президента».

Радьков также заявил, что деятельность организации «не фокусируется на борьбе за власть». Это позволяет «взвешенно смотреть на происходящее в стране». «Белая Русь», — добавил он, — является площадкой для диалога различных организаций, ориентированных на сотрудничество с властью».