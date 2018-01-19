Макей: война на Донбассе — это конфликт в нашей семье

Беларусь за лаврами миротворца не гонится в отличие от других, сказал глава белорусского МИД Владимир Макей, комментируя заявление президента Казахстана Нурсултана Назарбаева о возможном переносе переговоров по урегулированию конфликта в Украине из Минска в другое место.

Макей напомнил, что «не Беларусь напрашивалась в качестве площадки для проведения переговоров по Украине, а руководители стран «нормандской четверки» высказали просьбу к президенту Александру Лукашенко принять у себя участников встреч по урегулированию украинского конфликта», пишет БелаПАН.

«В отличие от других, Беларусь за лаврами миротворца не гонится, — цитирует министра пресс-служба МИД. — Но это конфликт в нашей семье, в нашем регионе, и мы кровно заинтересованы в его разрешении. Мы не участники переговоров, но президент Республики Беларусь неоднократно предлагал различные варианты урегулирования этого кризиса, в том числе готовность обеспечить контроль белорусскими миротворцами украинско-российской границы и линии соприкосновения».

По мнению Макея, «вряд ли что-либо зависит от места проведения переговоров». «Переговоры по Украине можно перенести хоть в Антарктиду, если будет уверенность в их успехе», — заявил министр.

«Но для появления этой уверенности надо, чтобы все вовлеченные в этот конфликт стороны, а также якобы «сторонние», но весьма заинтересованные государства были искренне нацелены на прекращение кровопролития», — добавил Макей.

18 января на пресс-конференции по итогам заседания Совета безопасности ООН в Нью-Йорке Назарбаев сообщил, что предложение перенести переговоры из Минска прозвучало от президента США Дональда Трампа.