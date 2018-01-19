Умер бывший министр здравоохранения Беларуси Владимир Улащик

В среду, 17 января, на 75-м году ушел из жизни академик Национальной академии наук Беларуси, первый министр здравоохранения независимой Беларуси Владимир Улащик.

Прощание с Улащиком начнется 20 января в 11 часов в Большом конференц-зале НАН Беларуси (проспект Независимости, 66). Гражданская панихида начнется в 12 часов.

Как отмечает пресс-служба НАН, ученый внес значительный вклад в развитие отечественной системы здравоохранения. В 1983—1986 годах он работал заместителем министра и начальником IV главного управления Министерства здравоохранения БССР. В 1986—1993 годах — министр здравоохранения Беларуси.

В некрологе сказано, что в тяжелейших условиях экономического кризиса и последствий аварии на Чернобыльской АЭС ему удалось «обеспечить достойное медицинское обслуживание населения, улучшить состояние сельского здравоохранения и значительно обновить его материально-техническую базу, активно внедрять новые диагностические технологии, повысить эффективность медицинской науки, расширить строительство и реконструкцию лечебно-профилактических и санаторно-курортных учреждений».

Владимир Улащик являлся Лауреатом Государственной премии БССР (1986), заслуженным деятелем науки Беларуси (1996). Награжден почетными грамотами Верховного Совета БССР, НАНБ.

На его счету более 600 научных работ, в том числе 40 монографий, учебников и руководств, более 100 авторских свидетельств на изобретение и патентов.

Улащиком создана белорусская научная физиотерапевтическая школа. Он подготовил 12 докторов и 45 кандидатов медицинских и биологических наук и более 5 тысяч врачей-физиотерапевтов и курортологов, пишет БелаПАН.