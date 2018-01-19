«Дело авторов Регнума»: суд отказал адвокатам в повторной экспертизе публикаций

19 января Минский городской суд на процессе по делу белорусских авторов российских информресурсов, в том числе Регнума, отказал в удовлетворении ходатайства их защитников о проведении повторной психолого-лингвистической экспертизы публикаций.

Ходатайство было заявлено в суде вечером 18 января после окончания допросов трех белорусских государственных экспертов, давших заключение о наличии в публикациях Сергея Шиптенко, Юрия Павловца и Дмитрия Алимкина признаков разжигания национальной розни, пишет БелаПАН.

Адвокаты обвиняемых настаивали на проведении повторной экспертизы, заявив о некомпетентности выполнявших первую экспертизу специалистов, а также о том, что один из экспертов является идейным противником обвиняемых.

Стоит отметить, что Шиптенко во время допроса еще 20 декабря заявил о необходимости проведения экспертного исследования экспертизы его статьи на российском информресурсе, выполненной специалистами НПЦ Государственного комитета судебных экспертиз, которая положена в основу его обвинения в разжигании национальной розни.