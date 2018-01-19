Видеофакт. Путин перекрестился и окунулся в проруби

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Президент России Владимир Путин побывал после своего визита Ленинградскую область посетил мужской монастырь Нило-Столобенская пустынь (Тверская область).

Здесь глава российского государства принял участие в крещенских купаниях.

По словам его пресс-секретаря Дмитрия Пескова, это уже не первый опыт Путина.

Напомним, под Минском на подворье Свято-Елисаветинского монастыря состоялись крещенские купания. Фоторепортаж с места события публиковали Naviny.by.

 

 


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Тэги: Крещение крещенские купание Персона: Владимир Путин Дмитрий Песков Город: Тверь

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