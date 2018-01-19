«Белая Русь» является противовесом оппозиции, — Радьков

РОО «Белая Русь» востребована в качестве объединения сторонников политики Александра Лукашенко «для создания общественного противовеса оппозиции», заявил председатель организации Александр Радьков, выступая на третьем съезде «Белой Руси» 19 января в Минске.

За десять лет объединение, отметил Радьков, стало авторитетной общественно-политической организацией, пишет БелаПАН.

Сейчас «Белая Русь», подчеркнул он, «могла бы выступать как самостоятельный субъект политических отношений, преобразоваться в партию».

«Однако предметно изучая тенденции, происходящие в современном быстро изменяющем мире, можно заметить явное усиление разобщенности мирового сообщества. Это бросает вызов сторонникам традиционных политических партий, приверженцам левых и правых идеологий», — сказал председатель «Белой Руси».

В наши дни, добавил Радьков, залогом «объединения общества, достижения взаимоотношений с разными позициями является не идейное размежевание, а конструктивная дискуссия». По его словам, основа этой дискуссии «строится на философии центризма, дающей широкий горизонт для нерадикального политического маневра».

При этом Радьков подчеркнул, что потенциал «Белой Руси» как общественной организации «еще не исчерпан».

Накануне съезда в СМИ обсуждался вопрос о том, будет ли на нем принято решение о преобразовании общественного объединения в политическую партию. Этот вопрос рассматривают внутри организации уже не один год. Однако в докладе Радькова конкретики, когда может быть принято соответствующее решение, не прозвучало.