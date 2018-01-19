Количество пострадавших от нападения на школу в Улан-Удэ увеличилось до семи

Количество пострадавших в результате нападения на школу в Улан-Удэ увеличилось до семи человек.

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Как отметил заместитель главы правительства Бурятии Петр Мордовской, напавший был один — это ученик 9-го класса той же школы Антон Б., он уже дает показания, пишет «Новая газета».

Напомним, сегодня утром в военном поселке Сосновый бор в столице Бурятии произошло нападение на школу. Ранее сообщалось о пяти пострадавших — учительнице и четырех учениках.

Возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на убийство двух и более лиц, совершенное в отношении малолетних».