Количество пострадавших от нападения на школу в Улан-Удэ увеличилось до семи

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Количество пострадавших в результате нападения на школу в Улан-Удэ увеличилось до семи человек.

Под Речицей в жутком ДТП погибли три человека

Фото pixabay.com

Как отметил заместитель главы правительства Бурятии Петр Мордовской, напавший был один — это ученик 9-го класса той же школы Антон Б., он уже дает показания, пишет «Новая газета».

Напомним, сегодня утром в военном поселке Сосновый бор в столице Бурятии произошло нападение на школу. Ранее сообщалось о пяти пострадавших — учительнице и четырех учениках.

Возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на убийство двух и более лиц, совершенное в отношении малолетних».


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Тэги: Бурятия нападение на школу Персона: Петр Мордовский Город: Улан-Удэ

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