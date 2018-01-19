В десятку лучших вошли все три белорусских экипажа на двенадцатом этапе «Дакара-2018»

Все три экипажа белорусской команды «МАЗ-СПОРТавто» завершили двенадцатый этап ралли-рейда «Дакар» в первой десятке. Лучшее время среди белорусов показал Сергей Вязович, который финишировал шестым.

Двенадцатый этап включал в себя два скоростных участка общей протяженностью 523 км.

Победителем заезда стал голландец Тони ван Генугтен на Iveco. Сергей Вязович показал на этапе шестое время — 7 часов 28 минут. В общем зачете МАЗовский экипаж занимает третью позицию.

Алексей Вишневский завершил этап на восьмой строчке. В генеральной классификации экипаж находится на 15-м месте.

Александр Василевский показал десятое врем. Во время гонки грузовик чуть не столкнулся с коровой, но успел вовремя затормозить. В «абсолюте» экипаж сохраняет 14-ю позицию.

В общем зачете продолжает лидировать Эдуард Николаев из команды «КамАЗ-мастер»

«Сергей Вязович хорошо стартовал, но не рисковал, чтобы сохранить высокий результат в общем зачете. Второй спецучасток оказался убойным для машины, прежде всего, ее подвески, которую настроили для быстрой дороги. Ребята сильно вымотались, а где-то за 100 км до финиша в кустарниках пробили колесо, в результате потеряли около 10 минут на его замене», — рассказали в компании velcom, которая обеспечивает белорусскую команду мобильной связью.

А грузовик Александра Василевского чуть не столкнулся с коровой, но пилот успел вовремя затормозить.

Спецучасток 13-го этапа растянется на 369 км и будет включать в себя как дюны, так и феш-феш (зыбучие пески, похожие на цементную смесь). Предпоследний этап будет полон ловушек, на которых можно потерять время и, соответственно, позиции в турнирной таблице.