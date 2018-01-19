Фрилансеров, которые сотрудничают с «Белсатом», продолжают штрафовать

Журналистов-фрилансеров, которые сотрудничают с польским телеканалом «Белсат», продолжают привлекать к административной ответственности за работу без аккредитации в белорусском МИД.

Как сообщает пресс-служба общественного объединения «Белорусская ассоциация журналистов» (БАЖ), 18 января суд Светлогорского района оштрафовал на 50 базовых величин (1.225 рублей) гомельского фрилансера Константина Жуковского и оператора Андрея Толчина — на 45 базовых величин (1.102,5 рубля). Также суд Лидского района наказал корреспондента-фрилансера Ольгу Чайчиц штрафом в 30 базовых величин (735 рублей), пишет БелаПАН.

Жуковского и Толчина судили за подготовку телерепортажа из деревни Якимова Слобода под Светлогорском, где местные жители высказывают недовольство неприятным запахом и дымом от введенного в строй завода беленой целлюлозы. Чайчиц — за подготовку сюжета о проблемах предпринимателей, работающих на лидском рынке.

По информации БАЖ, в 2017 году отечественные журналисты-фрилансеры 69 раз привлекались судами к ответственности за сотрудничество с иностранными СМИ без аккредитации по части 2 статьи 22.9 КоАП (незаконное изготовление и распространение продукции СМИ). С начала 2018 года известно уже о четырех подобных судебных решениях.

Телеканал «Белсат», вещающий с 2007 года, неоднократно пытался получить аккредитацию в белорусском МИД, однако все попытки оказались безуспешными.