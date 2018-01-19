В рейтинге ФИФА Беларусь опустилась на 93-е место

Футбольная сборная Беларуси заняла 93-е место в январском рейтинге Международной федерации футбола (ФИФА), опустившись по сравнению с декабрем на одну позицию.

За прошедший месяц белорусская команда не сыграла ни одного матча, количество рейтинговых баллов при этом не изменилось — 372.

Лучшей позицией в рейтинге ФИФА для сборной Беларуси является 36-е место в феврале 2011 года.

Топ-10 рейтинга ФИФА в январе 2018 года:

1 (1) Германия — 1602 (1602) очка;

2 (2) Бразилия — 1483 (1483);

3 (3) Португалия — 1358 (1358);

4 (4) Аргентина — 1348 (1348);

5 (5) Бельгия — 1325 (1325);

6 (6) Испания — 1231 (1231);

7 (7) Польша — 1209 (1209);

8 (8) Швейцария — 1190 (1190);

9 (9) Франция — 1183 (1183);

10 (10) Чили — 1162 (1162).

Из стран бывшего СССР наиболее высокий рейтинг у сборной Украины — 35-е место (781 очко). Россия расположилась на 62-й позиции (534 очка). Выше белорусов также Узбекистан (77-е место), Эстония (88-е) и Армения (90-е).

Наибольшего прогресса за месяц добился Кувейт, улучшивший свои позиции в рейтинге на 15 позиций — со 189-го места на 174-е. Больше других позиций в рейтинге потерял Суринам, опустившийся на 32 позиции — со 128-го места на 160-е.