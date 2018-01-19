45-летний минчанин пытался в лифте ограбить девушку

45-летнего минчанина подозревают в попытке грабежа, который он пытался совершить в лифте дома по улице Янки Лучины.

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Как сообщила официальный представитель Ленинского РУВД Татьяна Ковалева, в милицию обратилась 18-летняя девушка, сообщившая, что неизвестный мужчина пытался вырвать у нее из рук сумку и требовал деньги. Когда же двери лифта открылись, он убежал вниз по лестнице.

Подозреваемый был оперативно задержан сотрудниками милиции — это 45-летний житель микрорайона Лошица.

Возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж».