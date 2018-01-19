В Ошмянском районе взорвался газовый баллон: пострадал 24-летний мужчина

24-летний мужчина пострадал в результате взрыва газового баллона. Происшествие произошло вечером в четверг, 18 января, в деревне Гравжишки (Ошмянский район).

По информации спасателей, взрыв не вызвал пожар. В доме, принадлежащем бабушке пострадавшего, были повреждены 3 кв. метра стены и остекление веранды.

Мужчина был госпитализирован с травмы различной степени тяжести.

Предполагаемая причина взрыва — нарушение правил эксплуатации газовых устройств и агрегатов.