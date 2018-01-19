В Ошмянском районе взорвался газовый баллон: пострадал 24-летний мужчина
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24-летний мужчина пострадал в результате взрыва газового баллона. Происшествие произошло вечером в четверг, 18 января, в деревне Гравжишки (Ошмянский район).
По информации спасателей, взрыв не вызвал пожар. В доме, принадлежащем бабушке пострадавшего, были повреждены 3 кв. метра стены и остекление веранды.
Мужчина был госпитализирован с травмы различной степени тяжести.
Предполагаемая причина взрыва — нарушение правил эксплуатации газовых устройств и агрегатов.
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