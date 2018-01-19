МИД ФРГ о переносе переговоров по Украине: важно достижение прогресса, а не обсуждение места консультаций

В МИД Германии считают второстепенным вопрос переноса переговоров по урегулированию ситуации в Украине из Минска, заявил на брифинге в Берлине представитель МИД ФРГ Райнер Бройль.

По его словам, важным является достижение прогресса в выполнении минских договоренностей, а не обсуждение места проведения дальнейших консультаций.

«Я не хочу оценивать отдельные предложения. Для нас важно то, что помогает продвинуться вперед в урегулировании, и второстепенно то, где это будет проходить», — цитирует Бройля ТАСС.

18 января на пресс-конференции по итогам заседания Совета безопасности ООН в Нью-Йорке президент Казахстана Нурсултан Назарбаев сообщил, что предложение перенести переговоры из Минска прозвучало от президента США Дональда Трампа.

«Минск-1 застопорился, в тупике», — сказал Назарбаев и добавил, что «вообще это первоначально должно было быть в Казахстане».

Договорились, что в этом направлении будем работать, отметил Назарбаев. По его словам, одним из основных вопросов может стать введение «голубых касок» в Донецк и Луганск.