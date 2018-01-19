Закончено расследование в отношении мужчины, насиловавшего малолетних дочерей

Официальный представитель УСК про Минской области Татьяна Белоног сообщила о завершении расследования уголовного дела о преступлениях против половой неприкосновенности, совершенных жителем Минщины в отношении двух дочерей.

Как отмечается, мужчина на протяжении нескольких лет по месту жительства неоднократно совершал противоправные действия, когда оставался с ними наедине, пишет БелаПАН.

Учитывая возрастные и социально-психологические особенности потерпевших, на протяжении всего предварительного расследования с детьми постоянно работал специалист, сообщил СК.

Согласно заключению психолого-психиатрической экспертизы, подследственный мог сознавать фактический характер и общественную опасность своих действий.

На основании собранных сведений и доказательств ему предъявлено обвинение по ч. 2 ст. 166 (изнасилование) и чч. 2, 3 ст. 167 (насильственные действия сексуального характера) Уголовного кодекса.

Мера пресечения, примененная в отношении обвиняемого с начала следствия, не изменялась — он находится под стражей. Уголовное дело передано в прокуратуру для направления в суд.

Как отметила Белоног, УСК уделяет особое внимание расследованию преступлений в отношении социально незащищенных групп граждан, особенно детей. «Защита здоровья и интересов детей — это предмет пристального внимания и одно из самых важных направлений в следственной работе», — отметила она.

В прошлом году следователями Минской области было возбуждено 187 уголовных дел о преступлениях против неприкосновенности и половой свободы, совершенных в отношении несовершеннолетних и малолетних (статьи 166—169 УК). За совершение таких преступлений предусмотрено наказание в виде лишения свободы до 15 лет.

Анализ следственной работы показал, что насильственные действия сексуального характера в отношении детей, как правило, совершали члены семьи или знакомые с ними по роду своей деятельности.

Как отметили в СК, дети в силу возраста не всегда осознавали, что с ними делают взрослые, а также умалчивали о произошедшем, потому что зависели от насильников или были запуганы. По этим причинам факты насилия в отношении детей становятся известными лишь спустя время.

При расследовании таких уголовных дел следователи активно используют дружественные комнаты опроса, работают в тесном взаимодействии с квалифицированными специалистами, которые устанавливают контакт с малолетним, пояснила представитель СК.