В Миорском районе пьяный пенсионер напал на врача

В отношении 65-летнего пенсионера из Миорского района возбудили дело по ст.186 УК (Угроза убийством, причинением тяжких телесных повреждений или уничтожением имущества).

Фото pixabay.com

Как сообщили в УВД Витебской области, инцидент произошел днем 26 декабря в больнице города Дисна.

Мужчина, который известен своим пристрастием к алкоголю, пришел в медучреждение за помощью. Как отмечается, он «был изрядно навеселе и требовал, чтобы ему немедленно помогли».

Фельдшер, которая на тот момент была в кабинете одна, попыталась объяснить пенсионеру, что ему, по-видимому, плохо от излишнего количества алкоголя. Это замечание привело в ярость — он набросился на медика и стал ее душить.

После того, как пенсионер ушел, фельдшер вызвала милицию.

Сотрудники РОВД по данному факту провели проверку, по результатам которой и было возбуждено уголовное дело.