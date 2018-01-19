Зампред Стародорожского райисполкома подозревается в коррупции

Заместитель председателя Стародорожского райисполкома подозревается в хищениях в бытность его в другой руководящей должности.

Как сообщает начальник управления по борьбе с экономическими преступлениями УВД Минского облисполкома Владимир Емельянов, сотрудники подразделений БЭП осуществляли мероприятия по оперативному сопровождению расхода бюджетных денежных средств, выделенных на реализацию Государственной программы «Развитие аграрного бизнеса Беларуси на 2016—2020 годы».

В ходе проверки появились основания полагать, что один из заместителей председателя Стародорожского РИК причастен к хищениям топлива, совершенным ранее, пишет БелаПАН.

Материалы проверки показали, что фигурант с февраля 2016 года по июль 2017 года, работая в должности руководителя государственного предприятия, злоупотребляя служебными полномочиями, используя электронные карты возглавляемой организации, похитил 685 л дизельного топлива на АЗС в райцентре Старые Дороги. Затем похищенное топливо было списано на производящую работы технику предприятия.

С аргументацией сотрудников БЭП согласились в прокуратуре Стародорожского района, в результате чего в отношении фигуранта возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 210 УК (хищение путем злоупотребления служебными полномочиями). Проводится расследование.

Сотрудники УБЭП УВД Минского облисполкома продолжают проверочные мероприятия по реализации Государственной программы «Развитие аграрного бизнеса Беларуси на 2016-2020 годы» на территории Минской области.