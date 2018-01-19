Кочанова рассказала, когда «Белая Русь» станет партией

Для преобразования РОО «Белая Русь» в политическую партию необходим посыл со стороны ее членов и сторонников, заявила журналистам глава Администрации президента Наталья Кочанова 19 января по итогам третьего съезда организации.

«Возможно, что «Белая Русь» или другая организация станет партией, когда это будет нужно людям», — сказала Кочанова.

«Жизнь и время меняется. Когда будет посыл (о преобразовании в партию. — БелаПАН.), тогда это может и произойти. Пока мы такого не увидели и не услышали», — добавила она.

Во время съезда уже бывший председатель «Белой Руси» Александр Радьков, подчеркнул, что организация «могла бы выступать как самостоятельный субъект политических отношений, преобразоваться в партию». Однако, считает он, потенциал «Белой Руси» как общественной организации «еще не исчерпан».

Накануне съезда в СМИ обсуждался вопрос о том, будет ли на нем принято решение о преобразовании общественного объединения в политическую партию. Этот вопрос рассматривают внутри организации уже не один год. Однако в докладе Радькова конкретики, когда может быть принято соответствующее решение, не прозвучало, пишет БелаПАН.