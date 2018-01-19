Кочанова рассказала, когда «Белая Русь» станет партией

/ Политика
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Для преобразования РОО «Белая Русь» в политическую партию необходим посыл со стороны ее членов и сторонников, заявила журналистам глава Администрации президента Наталья Кочанова 19 января по итогам третьего съезда организации.

Кочанова рассказала, когда «Белая Русь» станет партией

«Возможно, что «Белая Русь» или другая организация станет партией, когда это будет нужно людям», — сказала Кочанова.

«Жизнь и время меняется. Когда будет посыл (о преобразовании в партию. — БелаПАН.), тогда это может и произойти. Пока мы такого не увидели и не услышали», — добавила она.

Радьков: «Белая Русь» не борется за власть

Во время съезда уже бывший председатель «Белой Руси» Александр Радьков, подчеркнул, что организация «могла бы выступать как самостоятельный субъект политических отношений, преобразоваться в партию». Однако, считает он, потенциал «Белой Руси» как общественной организации «еще не исчерпан».

Накануне съезда в СМИ обсуждался вопрос о том, будет ли на нем принято решение о преобразовании общественного объединения в политическую партию. Этот вопрос рассматривают внутри организации уже не один год. Однако в докладе Радькова конкретики, когда может быть принято соответствующее решение, не прозвучало, пишет БелаПАН.


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Тэги: Белая Русь Персона: Наталья Кочанова

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  • "Когда будет посыл (о преобразовании в партию. — БелаПАН.), тогда это может и произойти." Нетрудно догадаться, когда этот посыл приключится. По всем приметам должен быть четверг, после дождика, это во-первых. А во-вторых, распознать этот день сможет каждый еще и потому, что ровно на него же запланирован большой парад белорусских раков на горочке, возле Дворца Республики. Сначала парад, а потом большой концерт рачьего художественного свиста. Партию, говорите, бюрократы удумали? Но-но. Политик в стране должен быть один. И все мы знаем его усы и добрую улыбку.