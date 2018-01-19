Песков: место переговоров по ситуации в Украине не имеет столь большого значения

Место переговоров по урегулированию ситуации на востоке Украины не имеет большого значения, главное — соблюдение минских договоренностей. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя предложение о переносе переговоров из Минска.

«Действительно, в данном случае место переговоров не имеет столь большого значения. Значение имеет приверженность соответствующих сторон идее безальтернативности минских договоренностей за неимением каких-либо других договоренностей, приверженность нормандскому формату. <…> И, опять же, понимание того, что всё, что происходит на востоке Украины, является внутренним конфликтом», — заявил Песков, сообщает RT.

Ранее президент Казахстана Нурсултан Назарбаев заявил, что во время переговоров с Дональдом Трампом президент США предложил перенести переговоры по урегулированию конфликта на Донбассе из Минска в другую страну.

Глава МИД Беларуси Владимир Макей, в свою очередь, заявил, что белорусская сторона не гонится за лаврами миротворца и что «переговоры по Украине можно перенести хоть в Антарктиду, если будет уверенность в их успехе».