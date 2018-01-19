Обвиняемый в миллионных взятках экс-директор Банковского процессингового центра признал вину

Бывший руководитель Банковского процессингового центра Геннадий Зубарев признал вину в полном объеме по всем предъявленным ему эпизодам. Процесс проходит в суде Московского района Минска.

Геннадию Зубареву вменяется несколько эпизодов получения взятки в особо крупном размере. По версии обвинения, в должности гендиректора Банковского процессингового центра он с мая 2011 по январь 2016 года принял от представителя латвийской компании деньги на общую сумму более 2,26 млн евро за заключение договоров между центром и этой фирмой по приобретению лицензий и неисключительных прав на использование программного обеспечения.

Как пояснил в ходе допроса второй фигурант дела — гражданин Латвии, который обвиняется в даче взятки, компания, в которой он работал менеджером по продажам, занимается выпуском и реализацией программного обеспечения. Сумма взяток высчитывалась как определенный процент от каждого заключенного договора.

Кроме того, как следует из обвинения, Геннадий Зубарев с марта 2011 по август 2016 года с использованием своих служебных полномочий совершил хищение денежных средств Банковского процессингового центра на общую сумму более 414 тысяч рублей.

Третий эпизод относится к периоду с июля 2011 по ноябрь 2012 года, когда Геннадий Зубарев принял взятку на общую сумму свыше 265 тысяч долларов за заключение договоров между процессинговым центром и иностранными компаниями на приобретение банкоматов марки NCR и запчастей к ним, а также расходных материалов, услуг и лицензий на программное обеспечение.

А с апреля 2013 по февраль 2014 года Зубарев принял денежные средства на общую сумму свыше 408 тысяч долларов за приобретение Банковским процессинговым центром у компаний России, Кипра, Виргинских островов терминального оборудования и комплектующих к нему марки Verifon.

Судебное заседание будет продолжено 25 января, сообщает БЕЛТА.