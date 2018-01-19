Премьер-министра Кыргызстана заподозрили в коррупции

В Кыргызстане разгорается скандал в связи с возможной причастностью премьер-министра страны Сапара Исакова к коррупционным схемам.

Сначала сайт NazarNews.kg обвинил главу правительства в лоббировании интересов чешской компании «LiglassTrading CZ, SRO» при заключении договора о строительстве в Кыргызстане 14 гидроэлектростанций. Журналисты выяснили, что эта компания не только никогда не строила ГЭС, но и главная ее специализация — торговля товарами широкого потребления. Борьбу за контракт она выиграла, не имея даже техзадания на строительство кыргызских ГЭС. Другой подозрительный бизнес-проект, продавливаемый Сапаром Исаковым, — попытка продать государственную телекоммуникационную компанию ЗАО «Альфа Телеком» (Мегаком) Елене Нагорной, мелкооптовой торговке чаем из Москвы.

А на днях правозащитник Адиль Турдукулов выступил с заявлением о причастности премьер-министра к коррупционной схеме, связанной с компанией по поставке топлива Central Asia Fuels, принадлежащей Максиму Бакиеву. «Россия экспортирует по всему миру приблизительно 1 миллион тонн авиатоплива. Около половины из них, то есть 500 тысяч тонн, приходится на киргизскую кампанию. Цена одной тонны составляет 30 тысяч рублей. Результат — около полумиллиарда долларов в год, — написал Турдукулов. — Когда сюда поступает российское топливо, оно не облагается пошлинами. <…> Все прекрасно понимали, что никак не может гражданский авиапарк Кыргызстана потреблять топливо в объемах, сопоставимых с потребностями аэропортов Домодедово и Шереметьево вместе взятых, но спокойно закрывали на это глаза». По словам правозащитника, деловую переписку с российским «Газпромом» по этому проекту готовил Сапар Исаков, бывший в то время заведующим отделом внешней политики аппарата правительства Кыргызстана.

На снимке — Сапар Исаков. Фото: gamebet.news