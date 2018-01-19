Вторая взлетно-посадочная полоса в нацаэропорту будет достроена на кредиты Банка развития

Совет министров согласовал с Банком развития Беларуси выдачу в 2018 году кредитов РУП «Национальный аэропорт Минск» для реализации инвестиционного проекта по строительству второй взлетно-посадочной полосы (ВПП) с объектами вспомогательного назначения.

Как сообщает БелаПАН со ссылкой на пресс-службу правительства, постановлением от 17 января 2018 года № 34 также определены суммы выделяемых кредитов — они не должны превышать 52,17 млн долларов США и 10,9 млн евро. Уплата процентов за пользование установлена в 7,05% годовых. Не использованные в 2018 году суммы этих кредитов переходят на следующий финансовый год.

На заседании Совета министров 1 августа премьер-министр Андрей Кобяков подверг критике низкие темпы строительства второй взлетно-посадочной полосы в минском аэропорту.

Он сообщил, что на строительство ВПП в 2017 году предусмотрено 263 млн рублей, выбрано всего 28 млн, или 10,8%. «Все решения приняты, ресурсы доступны, работа — не движется, как по смоле», — посетовал глава правительства.

Ранее планировалось, что в 2017 году работы по строительству второй взлетно-посадочной полосы будут выполнены на 50%.

В департаменте по авиации Минтранса уверены, что вторая взлетно-посадочная полоса в национальном аэропорту будет сдана в срок и откроется 7 ноября 2018 года.

По данным Минтранса, стоимость строительства второй ВПП должна быть менее 250 млн долларов, что более чем вдвое меньше, чем предполагалось ранее. Изначально проект планировалось реализовать совместно с китайской компанией «Точмаш». Стоимость трех его составляющих — реконструкции действующего терминала, строительства нового терминала и взлетно-посадочной полосы — оценивалась китайской стороной примерно в 600 млн долларов. Однако белорусская сторона оценила проект не более чем в 300 млн долларов, и в результате он реализован не был.

На снимке — строительство ВПП. Фото: Дмитрий Молокович / fisher-y.livejournal.com