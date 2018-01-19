Кремль: приверженность минским соглашениям важнее, чем выбор места для переговоров

Место переговоров по урегулированию на востоке Украины, которые проходят в Минске, не имеет большого значения, главное — соблюдение минских соглашений, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Ранее президент Казахстана Нурсултан Назарбаев рассказал, что президент США Дональд Трамп во время встречи с ним заявил о целесообразности переноса из Минска переговоров по урегулированию конфликта в Донбассе.

Кремль считает, что приверженность минским договоренностям важнее, чем выбор города для обсуждения мер по урегулированию на Украине. «В данном случае место переговоров [по урегулированию на Украине] не имеет столь большого значения», — цитирует слова Пескова ТАСС.

«Первое значение имеет приверженность сторон идее безальтернативности минских договоренностей за неимением каких-либо других договоренностей, приверженность «нормандскому формату» <...> и опять же — понимание того, что все, что происходит на юго-востоке Украины, является внутренним конфликтом и в данном случае сторонами конфликта являются ни кто иные, как с одной стороны Киев и с другой стороны — непризнанные республики [ЛНР и ДНР]», — добавил представитель Кремля.

На заявление Назарбаева о возможном переносе переговоров по урегулированию конфликта в Украине из Минска в другое место 19 января также отреагировал МИД Беларуси. Министр иностранных дел Владимир Макей заявил, что Беларусь за лаврами миротворца не гонится в отличие от других.

По мнению Макея, «вряд ли что-либо зависит от места проведения переговоров». «Переговоры по Украине можно перенести хоть в Антарктиду, если будет уверенность в их успехе», — заявил министр. «Но для появления этой уверенности надо, чтобы все вовлеченные в этот конфликт стороны, а также якобы «сторонние», но весьма заинтересованные государства были искренне нацелены на прекращение кровопролития», — добавил Макей.

Макей напомнил, что «не Беларусь напрашивалась в качестве площадки для проведения переговоров по Украине, а руководители стран «нормандской четверки» высказали просьбу к президенту Александру Лукашенко принять у себя участников встреч по урегулированию украинского конфликта».

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