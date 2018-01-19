Владимир Чепелин занял 9-е место в спринте на этапе Кубка мира в Антхольце

Лучшим из белорусских биатлонистов в спринте на этапе Кубка мира по биатлону в Антхольце стал Владимир Чепелин, занявший 9-е место.

Десятикилометровую дистанцию с двумя огневыми рубежами Чепелин преодолел с одним штрафным кругом на стрельбе стоя и проиграл лидеру 1 мин. 32,3 секунды.

Победителем стал норвежец Йоханнес Бё, второе место занял француз Мартен Фуркад (+12,8), третье — немец Арнд Пайффер (+42,2). У Бё один промах, Фуркад и Пайффер завершили гонку без штрафа.

Кроме Чепелина по итогам спринта в гонку преследования отобрался только Роман Елётнов, занявший 34-е место (1+1; +2:12,9). Дмитрий Абашев финишировал с 78-м временем (2+1; +3:02,6), Максим Воробей — 95-м (3+2; +3:57,6).

Всего в гонке приняли участие 109 биатлонистов.

20 января в Антхольце пройдут гонки преследования.