Для захоронения праха Хворостовского в Красноярске будет создан мемориал

Капсулу с частью праха оперного певца Дмитрия Хворостовского захоронят в специально созданном мемориале рядом с Красноярским государственным институтом искусств (РФ), сообщает gazeta.ru со ссылкой на РИА «Новости».

«По инициативе семьи было предложено рассмотреть возможность установления такого мемориального объекта на нижнем ярусе Института искусств, — рассказал агентству исполняющий обязанности первого вице-губернатора Красноярского края Сергей Пономаренко. — Место имеет значение в судьбе певца, он получал здесь образование. Члены рабочей группы поддержали инициативу», — рассказал Пономаренко.

На создание мемориала потребуется около полугода. Кроме того, на доме и колледже, где жил и учился певец, будут размещены мемориальные доски.

Ранее сообщалось, что другую капсулу с прахом певца захоронили на Новодевичьем кладбище в Москве.

Фото: Артем Сизов / Газета.Ru