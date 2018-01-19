Накануне возвращения на родину посол Польши Конрад Павлик встретился с главой МИД Беларуси

Принимая 19 января чрезвычайного и полномочного посла Польши Конрада Павлика по случаю завершения его дипломатической миссии в Беларуси, министр иностранных дел Владимир Макей поблагодарил его за вклад в развитие белорусско-польских отношений.

«В ходе встречи были подведены итоги белорусско-польского сотрудничества в 2016—2017 годах, отмечена положительная динамика двусторонних политических контактов и парламентских связей, а также рост торгового оборота между двумя странами, — сообщает БелаПАН со ссылкой на пресс-службу МИД Беларуси. — Стороны согласились с необходимостью способствовать дальнейшему улучшению климата доверия и взаимопонимания между Беларусью и Польшей, а также повышать качество и практическую отдачу от двусторонних контактов».

О том, что Конрад Павлик завершает свою работу в Беларуси, стало известно 12 января. Как сообщил руководитель пресс-службы МИД Польши Артур Ломпарт, такое решение было принято по просьбе самого Павлика бывшим министром иностранных дел Витольдом Ващиковским (9 января Ващиковского и ряд других министров польского правительства отправил в отставку новый премьер-министр Польши Матеуш Моравецки).

По сообщениям некоторых польских и белорусских СМИ, неофициальной причиной отставки Павлика стало то, что он не смог наладить отношения с представителями польской диаспоры и руководством польского телеканала «Белсат», вещающего на Беларусь. Однако Ломпарт подчеркнул: решение об окончании миссии посла в Беларуси не имеет политического подтекста.

Конрад Павлик был назначен послом в Беларуси в марте 2016 года. Кто станет новым главой польского посольства в Минске, пока неизвестно.

Фото mfa.gov.by