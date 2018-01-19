В Могилеве начали курсировать подаренные китайцами электробусы
Два китайских электробуса, подаренные Могилеву китайской провинцией Хунань, торжественно вышли 19 января на улицы города, сообщает БелаПАН.
«В прошлом году председатель партийного комитета провинции Хунань Ду Цзяхао и председатель Могилевского облисполкома Владимир Доманевский осуществили взаимные визиты, которые вывели отношения между регионами на новый уровень. Наблюдается рост торгово-экономичного сотрудничества, могилевское молоко уже появилось на столах жителей провинции Хунань. Переданные Могилеву электробусы являются символом дружбы, которая в дальнейшем обязательно будет укрепляться», — заявил на торжественной церемонии передачи электробусов посол КНР в Беларуси Цуй Цимин на площади Славы перед ратушей.
Зампредседателя Могилевского облисполкома Виктор Некрашевич напомнил, что в Могилевской области работает совместное белорусско-китайское предприятие «Зумлион-МАЗ», которое также представляет провинцию Хунань. В 2017 году Могилеву были подарены восемь модульных индивидуальных жилых домов.
«Эти два электробуса, которые мы принимали вместе с делегацией Могилевской области в провинции, — знак экономической и дружеской инициативы между нашими государствами», — заявил Некрашевич.
Электробусы были переданы Могилеву в середине 2017 года и начали обкатку по могилевским улицам еще в декабре. Некоторое время они еще также будут ездить без пассажиров. После этого станут перевозить пассажиров по троллейбусному маршруту № 4, который соединяет железнодорожный вокзал и район автозавода имени Кирова.
Могилевские власти намерены приобрести в 2018 году еще два электробуса белорусского производства. «Работаем с предприятием «Белкоммунмаш» по возможности приобретения наших электробусов», — сообщил журналистам председатель Могилевского горисполкома Владимир Цумарев, отметив, что будущее за такими машинами.
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