Видеофакт. Белорусский экипаж на 12-м этапе «Дакара-2018» чуть не врезался в стадо коров

На скоростном участке двенадцатого этапа ралли-рейда «Дакар-2018» «МАЗ» опытного белорусского пилота Александра Василевского едва избежал столкновения со стадом коров.

Невесть откуда появившиеся рогатые — их было семь особей — неслись прямо наперерез грузовику белоруса. Пришлось притормозить, теряя драгоценные секунды.

В итоге экипаж Василевского показал десятое время, что позволило ему сохранить 14-ю позицию в общем зачете.

Напомним, все три экипажа команды «МАЗ-СПОРТавто» завершили двенадцатый этап в первой десятке. Лучшее время среди белорусов показал Сергей Вязович, который финишировал шестым.

Марафон в этом году проходит по территории Перу, Боливии и Аргентины. Протяженность только скоростных участков составляет 3,5 тыс. км, причем большая часть маршрута приходится на высокогорье. Завершится гонка 20 января в аргентинской Кордобе.