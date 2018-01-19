В Украине и ЕС — вспышка кори, Минздрав просит учитывать это при планировании поездок

Министерство здравоохранения Беларуси обращает внимание белорусских граждан на ситуацию в странах ЕС и Украине в связи со вспышкой заболеваемости корью.

Как сообщили БелаПАН в пресс-службе Минздрава, ведомство призывает учитывать эпидемиологическую ситуацию в Европейском регионе при планировании поездок и уточнять в своей поликлинике необходимость проведения вакцинации против кори.

По сведениям Европейского центра по контролю и профилактике заболеваний (ECDC), с 1 декабря 2016 года по 30 ноября 2017 года зарегистрировано более 14 тыс. случаев кори с наибольшим количеством случаев в Румынии (5,9 тыс.), Италии (4,9 тыс.), Германии (937) и Греции (625), в том числе 34 с летальным исходом.

Из числа заболевших 62% составляют лица в возрасте до 20 лет, в том числе 37% случаев — дети до пяти лет. Прививочный анамнез был установлен у 94% заболевших, из них 87% не были привиты против кори.

Министерство здравоохранения Украины опубликовало на своем сайте информацию о продолжении в стране вспышки кори. За 2017 год зафиксировано 4.782 случая заболевания. Больше всего заболевших зарегистрировано в Ивано-Франковской области — 1.344, Одесской области — 1.256 и Закарпатской области — 637. По состоянию на 11 января 2018 года в Киеве корью заболели 66 человек, из них 54 — дети.

На 19 января шесть человек в Одесской области умерли от кори, из них четверо детей.

Главная причина вспышки — низкий охват профилактическими прививками против кори: в 2016 году менее половины украинских детей получили прививки от этого заболевания. По решению оперативного штаба Минздрава Украины по реагированию на ситуацию с корью, продолжаются усиленные меры по иммунизации населения.

В Беларуси организация и проведение иммунизации населения против кори находятся на постоянном контроле. За 2016—2017 годы охват профилактическими прививками в стране составляет 98%, что превышает рекомендуемые Всемирной организацией здравоохранения уровни — не менее 97% среди детей.

Корь — острое инфекционное вирусное заболевание с высоким уровнем восприимчивости, которое характеризуется высокой температурой (до 40,5°C), воспалением слизистых оболочек полости рта и верхних дыхательных путей, конъюнктивитом и характерной пятнисто-папулезной сыпью кожных покровов, общей интоксикацией. Это одно из самых заразных заболеваний, известных сегодня. Для этой инфекции характерна почти 100% восприимчивость — то есть если человек, ранее корью не болевший и не привитый, будет контактировать с больным корью — вероятность заболеть чрезвычайно высока.

Фото: mariupolnews.com.ua